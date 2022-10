Diez días de un conflicto absurdo

Pero nada ha cambiado, y el Ejecutivo prefiere encerrarse en su estrategia de intenciones desconocidas al negarse a realizar el Censo de Población y Vivienda el año 2023. Santa Cruz no se está oponiendo a un censo ni pide postergarlo, sino todo lo contrario: quiere un censo oportuno porque la estadística de la población y las condiciones en que vive es fundamental para formular mejores políticas. ¡Cómo puede un Gobierno oponerse a hacer este levantamiento de información lo más pronto posible, considerando que la última vez que lo hizo fue hace diez años! Este mismo Gobierno se había comprometido a hacer el Censo el 16 de noviembre de 2022, por decreto firmado por Arce el 21 de julio de 2021. Hace apenas cuatro meses el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, el que ahora dice que no se puede, aseguró que el cronograma se estaba cumpliendo correctamente para que el Censo se realice en noviembre de este mismo año.

Si cinco meses antes de la fecha del Censo el ministro Cusicanqui decía que la gran encuesta estaba garantizada, y suponiendo que ese mismo día se detuvieron todas las acciones para el levantamiento de datos, entonces quiere decir que a Bolivia debiera tomarle apenas cinco meses retomar los trabajos y hacer el Censo. ¿Cómo se explica que ahora digan que se necesita no cinco meses, sino un año y medio para esa tarea?

El Gobierno debiera ser sincero con el país y decirle a la población cuál es la verdadera razón por la que se empeña en postergar ese compromiso. Razones técnicas no lo son, ciertamente. Eso ha quedado suficientemente demostrado no solo por la comisión de la Universidad Gabriel René Moreno, sino por la misma inconsistencia gubernamental que hasta hace apenas cuatro meses garantizaba que el Censo se haría en noviembre de este año.