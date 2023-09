Diez pecados capitales del litio

Primero. En abril de 2021, YLB realizó una convocatoria internacional para la extracción directa de litio (EDL). Sin embargo, las empresas que firmaron convenios con YLB simplemente no son de EDL. CATL/CBC, aunque destacada en la fabricación de baterías, no tiene experiencia en la extracción de litio desde salares; CITIC Group, a pesar de su reputación en minería, hotelería y vinos, no tiene experiencia demostrada en EDL; y la empresa rusa Uranium One, como su nombre bien lo dice, tiene amplia experiencia en uranio y no así en el procesamiento de litio y mucho menos aún en extracción de litio desde salares. Además, la convocatoria original solo contemplaba pruebas de tecnología EDL, no la producción de carbonato de litio, lo que plantea problemas en la continuidad del proyecto. Hasta la fecha, no se han concretado contratos sólidos, lo que deja a Bolivia en una posición vulnerable, es así que se han escuchado rumores desde YLB, de que CBC ha propuesto cambios en la tecnología y subió los costos después de firmar el convenio, lo que genera incertidumbre.