Diez principios liberales

El liberalismo es una tradición política que se remonta al menos al siglo XVIII y que fue progresivamente alimentada por las ideas de filósofos como John Locke, Thomas Hobbes, David Ricardo y, por supuesto, Adam Smith. Más contemporáneos, uno puede considerar a Friedrich Hayek, Milton Friedman, o Thomas Sowell como importantes pensadores y defensores del liberalismo. Aclaremos que nos estamos refiriendo al liberalismo en la tradición europea y no en la norteamericana. En Estados Unidos a esta corriente se la etiqueta como “liberalismo clásico”.

2. Individualismo

Para el liberalismo el individuo es la entidad suprema. Eso hace que el individuo sea más importante que el colectivo. El liberalismo no sacrificará nunca al individuo a nombre de supuestos “bienes colectivos” o “comunes.” Este énfasis contrapone el liberalismo con el socialismo, el comunismo y el fascismo en los que el colectivo es más importante que el individuo. El individualismo es también la base de la identidad. Para el liberalismo, la identidad es individual y no viene dada por el o los grupos a los que el individuo pueda pertenecer (hombres o mujeres, jóvenes o viejos, heterosexuales o LGTBQ, etc.).