Las dificultades en el aprendizaje se han constituido, en este último tiempo, en una preocupación constante para educadores y padres de familia, debido a casos identificados mas no confirmados ni atendidos en las unidades educativas y cuyos efectos adquieren mayor relevancia en la educación superior.

Uno de los objetivos de la educación alternativa y especial del Sistema Educativo Plurinacional es el de “contribuir con políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a personas con dificultades en el aprendizaje”; sin embargo, a la fecha, no existe un avance significativo en su cumplimiento.

Aunque en algunas ciudades del país ya funcionan centros de educación especial que ofrecen ‘apoyo escolar’, en la actualidad no existen centros de atención exclusivamente para personas con dificultades en el aprendizaje, situación que afecta, no solamente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar y de formación universitaria, sino también a personas adultas que no fueron intervenidas oportunamente, siendo la consolidación de estos centros, al igual que los programas de intervención en dificultades en el aprendizaje, una asignatura pendiente del Estado.