Dilema del diablo

La otra premisa, es que es demasiado prematuro que emerja públicamente un líder para llevar adelante la presentación de un programa político con los cambios que se necesitan, no es porque no puedan hacerlo, es porque no deben hacerlo, apenas aparezca una cabeza sobresaliendo del grupo, no es insensato presumir que podrían buscarle algo para enjuiciarlo y anularlo y así, también de manera temprana irían limpiando el camino para que no se tenga lideres de oposición que ponga en riesgo seguir en el poder. Quienes se presentarán o serán los lideres para encabezar el cambio por ahora, tienen que trabajar en el programa de sustento a ese cambio en toda la estructura republicana que ha sido destruida y eso es lo que hay que mostrar y demostrar a la ciudadanía, para concientizarla de que debe cambiar, y sin exagerar, todo, porque donde vemos la ineficiencia, corrupción y prebenda han tomado lo que queda de las instituciones. En época y momento oportuno se mostrará a quien será candidato a llevar adelante el programa propuesto. Lo óptimo, será que sea uno solo ese candidato, ya que, si se encara unas elecciones con más candidatos, ninguno de estos va a ganar y seguiremos como estamos hasta ahora o peor.