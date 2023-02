Dio positivo a cocaína el vehículo usado por Nallar y guardaespaldas

Uno de los principales motorizados secuestrados, que fue utilizado por Misael Nallar y sus guardaespaldas de nacionalidad colombiana en el crimen contra tres policías en el camino a Porongo, dio positivo para cocaína.



Documentos judicializados del expediente, elaborados en investigaciones entre la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y a los que accedió EL DEBER, revelan que se trata de una vagoneta color plata placa 4832-SEA marca Nissan, secuestrada el 21 de junio de 2022, tras el asesinato de los policías Eustaquio Olano, Alfonso Chávez Flores y el voluntario del Gacip, José David Candia Orozco, en el camino a Porongo.



Durante la investigación, la Fiscalía, bajo la dirección de Marcos Arce, requirió al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la realización de una pericia toxicológica forense al motorizado, ante las sospechas de haber sido utilizado por redes del narcotráfico para el transporte de sustancias controladas.



El microaspirado se practicó, y un informe del IDIF del 14 de diciembre certificó que la vagoneta placa 4832-SEA dio positivo, encontrándose presencia de cocaína, por lo que fue secuestrada por orden judicial.



De las investigaciones se desprende que Misael Nallar y sus guardaespaldas colombianos fueron identificados por testigos protegidos de haber utilizado el vehículo, y que después del triple asesinato emprendieron la fuga de la zona.



La Fiscalía y la Felcc establecieron que el motorizado se encuentra registrado a nombre de la empresa Equipeser, la misma que según las diligencias judiciales, cuenta con más de 100 vehículos, y el responsable es Roberto Orlando Escóbar Cruz, que también es investigado en el caso por legitimación de ganancias ilícitas junto a Nallar.



Partes sobresalientes de los informes de la Fiscalía señalan que: “además de las investigaciones realizadas en este proceso de asesinato, se pudo observar el excesivo movimiento económico realizado por Misael Nallar, ya que contaría con varios vehículos que no precisamente se encuentran registrados a su nombre, pero que utiliza y realiza la carga de combustible”.



Guardaespaldas fugitivos



Los informes de la Policía tras el triple asesinato confirman que la vagoneta Nissan placa 4832-SEA, fue cedida en calidad de arrendamiento al colombiano Jhon Walter Tibaduiza Hernández, que escapó.



Según el informe de la Felcc y del entonces comandante nacional, Jhonny Aguilera, esta vagoneta fue vista circulando el día del triple crimen con Misael Nallar, los colombianos Jhon Walter Tibaduiza Hernández, actualmente prófugo, y Esteban Beltrán Muñoz. También circulaba el boliviano Raúl

Caballero Mosquera, que permanece prófugo.



La Felcc y la Fiscalía demostraron, con documentación de sus pares de Colombia, que Tibaduiza es miembro de una organización criminal dedicada al sicariato selectivo. Según la Policía, fue uno de los tres hombres que ayudaron a Nallar, yerno del narcotraficante Jesús Einar Lima Lobo, a victimar a tres policías.



Pese a los antecedentes, la empresa Equipeser, representada por es Roberto Orlando Escóbar Cruz, solicitó a la Fiscalía la devolución de la vagoneta placa 4832-SEA, pero la Fiscalía, a través del fiscal Marcos Arce, le negó al haber dado positivo para cocaína.



Dos policías encarcelados



Jhon Wálter Tibaduiza Hernández, en contacto con medios de comunicación, acusó a dos policías de sustraerle su teléfono celular y $us 6.000, y que le permitieron abandonar Bolivia.



Tibaduiza denunció que después del crimen, cuando viajaba en un vehículo, a la altura de un retén por Montero, los policías lo requisaron, le quitaron el dinero y su celular. Por este motivo, dos uniformados fueron detenidos y enviados a la cárcel de Palmasola. Desde ese día, Tibaduiza no apareció más.



Según la Fiscalía de Colombia, Tibaduiza figura como miembro del grupo delincuencial ‘Los paisas’, dedicado a perpetrar asesinatos selectivos.



Otro vehículo con droga



Las diligencias de la Fiscalía y la Felcc también revelan que otro vehículo secuestrado y relacionado con Misael Nallar dio positivo a cocaína, tras una pericia realizada por el IDIF.



Se trata de la muestra IDIF-1958-22-CBBA-M4 (1), que establece que “un contenedor específico para microaspirado, vehículo secuestrado marca Kia tipo Seltos, color blanco, con placa de control 5269-XYK, identifica la presencia de cocaína”.



Las investigaciones dan un giro después que dos motorizados sometidos a un microaspirado reportaron la presencia de cocaína, lo que significa que para las autoridades fueron utilizados en el transporte de droga.



Por el delito de asesinato, permanecen detenidos en Chonchocoro de La Paz, Misael Nallar; en El Abra de Cochabamba, Esteban Beltrán Muñoz; en Palmasola están Widen Nallar Noda y Jassir Góngora; mientras que se encuentran prófugos Edgar Dorado Menacho, el colombiano Jhon Walter Tibaduiza Hernández, y el boliviano Raúl Caballero Mosquera.



Sin embargo, Misael Nallar, casado con la hija de Jesús Einar Lima Lobo, detenido en Brasil por narcotráfico, no es procesado por el tráfico de sustancias controladas.



Hasta el momento, la Fiscalía abrió pesquisas contra Nallar y su entorno por asesinato, legitimación de ganancias ilícitas y por destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional.