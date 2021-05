Diputados pide un informe a Del Castillo por ordenar que la Policía de no detenga o multe a infractores

Escucha esta nota aquí

La decisión de la Policía de no detener o multar a los infractores de las restricciones en cinco municipios llevó al diputado Alberto Astorga, CC, a presentar una petición de informe oral al ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, para que justifique esta instructiva. El ministro aludido dijo que el Gobierno no perseguirá a la ciudadanía que no obedezca las medidas.

“No necesitamos más encarcelamientos, no necesitamos que se empiece a perseguir, arrestar a las personas por un tema sanitario”, dijo el ministro Del Castillo e invitó a las autoridades subnacionales para discutir otro tipo de control en las ciudades donde se dispuso la restricción total.

El Gobierno del MAS se ha opuesto rotundamente a emprender en las ciudades del país alguna medida que se parezca a la cuarentena rígida que implementó el año pasado el gobierno de Jeanine Áñez.

De hecho, una de las peticiones de juicio de responsabilidades que el Gobierno presentó en contra de la exmandataria fue, precisamente, por interpretar una falta contra los derechos humanos y no permitir el ingreso de bolivianos al territorio y obligarlos a permanecer en las fronteras como medida precautoria de cuarentena.

Los municipios de cinco ciudades capitales, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija y Oruro adoptaron restricciones y cuarentenas en domingo para frenar el avance del coronavirus y el domingo, el Gobierno emitió un comunicado en el que ordenó que la Policía no realice detenciones ni multe a los infractores.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió ayer una reunión al ministro de Gobierno y aprovechó la invitación de este para explicarle las medidas restrictivas que se deben implementar en la sede de gobierno.

“Yo les pregunto a algunas autoridades municipales si estarían de acuerdo a meter presos a más de 65.000 gremiales que estaban trabajando desde las 4:00 o 5:00 de la mañana; si vamos a meter presos a más de 18.000 familias de transportistas que están trabajando llevando alimento a su hogar, creo que no es una medida acertada”, desafió Del Castillo.

El diputado Astorga, propuso cuatro preguntas a Del Castillo, que informe por qué se dispuso que la Policía no acate lo dispuesto por los gobiernos subnacionales; la segunda pregunta pide saber qué tipo de coordinación hubo entre el Ministerio de Gobierno y los gobiernos subnacionales; en la tercera pregunta le pide explicar cómo pueden hacer alcaldías y gobernaciones para controlar los excesos de las personas; finalmente pide saber cómo pueden solicitar apoyo los gobiernos locales y regionales para hacer cumplir las medidas que lanzaron para el fin de semana.

La decisión ministerial también provocó la reacción y crítica de los líderes de oposición.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga protestó a través de su cuenta personal en Twitter, “Gobierno de Arce desautoriza frontalmente las medidas contra pandemia de gobiernos subnacionales, violando la Constitución y desconociendo las autonomías. Así se hace responsable único de #coronavirus, porque llama a ciudadanos a desconocer a autoridades locales y regionales”, publicó.

