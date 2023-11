Director de Probioma, Miguel Ángel Crespo: “Se debe desmitificar el modelo productivo cruceño como sostenible”

El segundo factor tiene que ver con las leyes incendiarias que respaldaron los acuerdos de la Cumbre Sembrando Bolivia en el 2015, en la que se dispuso ampliar la frontera agrícola a 10 millones de hectáreas hasta el 2025, supuestamente para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, aspecto que no se ha dado porque Bolivia aun importa alimentos. En 2022 se importó alimentos por un valor de $us 680 millones.

Finalmente, el otro factor es el tráfico de tierras, que se ha convertido en un negocio en el que los bosques son deforestados para habilitar tierras para su venta, alquiler y en definitiva su enajenación. En este sentido es importante cambiar el concepto de que la FES se cumple cuando no hay bosque, cuando más bien es todo lo contrario, porque el bosque genera servicios ambientales y productivos que no se reconocen.

Todos responden o están subordinados a un modelo extractivista que no es sostenible porque está dejando suelos en proceso de desertificación por el uso indiscriminado de agroquímicos, y transgénicos. Además, por el movimiento migratorio de las organizaciones sociales respaldadas por el Gobierno, para el beneficio político partidista.

Si nos regimos al Plus, seguramente llegaremos a la conclusión que solo las comunidades indígenas del oriente, chaquean en base a sus necesidades locales respetando el Plus y el resto de los actores siembran en áreas chaqueadas que no son aptas para la agricultura.