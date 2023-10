Discapacidades

Cada año se evoca el Día Internacional de los Discapacitados, la fecha es irrelevante; vital para las sociedades es que no debemos trivializar la situación de los discapacitados, por la importancia que asume este segmento de la población en Bolivia y mundial y, sobre todo, por la solidaridad y el valor elevado de la igualdad.

Deberíamos, con el espíritu fundamentalmente, y con acciones, ayudar a los discapacitados, aunque, muchas veces prevalece la necedad y la indiferencia cuando se estima que una persona de la tercera edad que no oye , ve o cojea no merece ayuda, pues se entiende erróneamente, por comodidad, que son achaques propios de la edad.

Peor aún, la escasa meditación e indiferencia no concibe que un niño haya perdido la visión, no escuche o haya perdido un brazo, una pierna o ambos. El individualismo asociado con el egotismo no asigna voluntad efectiva para pensar como estas personas con discapacidad sobrevenida que es el término correcto, llegan a sobrevivir en esta turbulenta vida.