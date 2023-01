Discriminalizar el consumo de drogas

Esta pretensión de resolver un asunto de salud pública por medio del Derecho Penal, ha generado resultados negativos y contraproducentes. Primero, la criminalización aleja a los consumidores del sistema de salud, único ámbito donde pueden atenderse los problemas derivados del consumo. Segundo, los recursos de la lucha contra el narcotráfico se malgastan persiguiendo consumidores y no traficantes. Tercero, mientras se prioriza la respuesta penal el sistema de salud se desentiende. Nada se sabe sobre el funcionamiento de la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Reinserción y Rehabilitación de Personas con Adicciones, a la cabeza del Ministerio de Salud, que fue dispuesta por la Ley 913, ya en 2017.

Existen procesos judiciales hasta por el consumo de medio gramo de marihuana. También hay una proporción de consumidores que, aprehendidos con cantidades mínimas que son para su consumo personal, son remitidos a la cárcel por tráfico (pena de 10 a 25 años de cárcel) o por suministro (8 a 12 años de cárcel) hasta que pueden probar (se invierte la carga de la prueba) que son consumidores y no traficantes.

Esta evidencia demuestra que la mayoría de las personas consumidoras de drogas se inscribe en el llamado “consumo no problemático”, o en los conceptos de consumo responsable y consumo funcional, ya que consumen en un ámbito privado y no generan efectos perjudiciales en el entorno, por lo cual no son visibilizadas ni percibidas por el conjunto de la población.