¿Disculpas? ¿Por qué?

Hoy nos encontramos con que el presidente López Obrador le habría enviado una misiva al rey Felipe VI, en marzo de 2019, pidiéndole que en aras de la amistad de los dos pueblos se disculpe por la “responsabilidad histórica” de los “agravios” acaecidos durante la conquista de México. Naturalmente que el monarca no contestó a semejante requerimiento, absolutamente absurdo y extemporáneo. Que cinco siglos después el rey Felipe tuviera que disculparse por lo que pudo hacer Cortés y el Reino de Castilla, causa asombro. Pero más pasmo provoca que la nueva presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, haya insistido en el brulote y como consecuencia no haya invitado a Felipe VI a su asunción al mando y sí al presidente del gobierno el muy cuestionado socialista Pedro Sánchez, que no asistirá.