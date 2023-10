Disminuye la confianza y aumenta la incertidumbre

Así por ejemplo, la encuesta de Jubileo, realizada en las nueve capitales de departamento más El Alto, revela que el 67% no cree que los derechos humanos están plenamente garantizados en el país; que el 61% duda que se respete la libertad de expresión; que el 73% considera que no todos los bolivianos recibimos el mismo trato ante la Ley y; que el 75% considera que el sistema judicial no es confiable. En esta última categoría, el informe de la FES, realizado bajo el modelo de encuesta Delphi, señala que el 97% de los consultados está insatisfechos con el funcionamiento del sistema de justicia.