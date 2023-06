Dispositivo electrónico asedia a la sociedad

Lo que azora es que los responsables de la Felcn (Director) que dependen directamente del ministro de gobierno Eduardo del Castillo, que sabían del caso desde marzo optaron por la omisión de investigar, esperando que sea la policía española la que haga el trabajo, y en una actitud incoherente el ministro de Transporte y Obras Públicas declara que se aplicará mano dura, cuando no fue capaz de demostrar los 36 vuelos de ingreso y salidas que hicieron del aeropuerto de Chimoré el 19 de mayo de 2021,calificadas como “instrucción de pilotos. Esa narrativa ¿alcanza también a los 961 vuelos transportando cocaína desde Bolivia en dirección a las regiones Presidente Hayes y San Pedro (Paraguay) por el piloto uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera entre 2020 a 2021?

Si la DEA continuara en Bolivia las investigaciones en el tema de narcotráfico contra ministros y autoridades de Lucha Contra el Narcotráfico serían transparentes, no selectivas y menos rezagadas. Parece que hasta ahora no se han recuperado de los efectos del tsunami que las policías especiales de países fronterizos ya no confían en las autoridades del Estado.