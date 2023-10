Divididos y fragmentados

Quizá cuando el país funcionaba en los términos de una república unitaria, y su ordenamiento jurídico, social y cultural hacían parte de un horizonte común en que todo cabía y se articulaba bajo el impulso de la modernidad capitalista, la necesidad de retraerse sobre sí mismo y radicalizarse frente al otro diferente no constituía una necesidad de sobrevivencia, hoy, frente al fracaso de proyecto estatal plurinacional y el fraccionamiento de la nación en 36 nacionalidades, parece que la única forma de sobrevivir es replegándote sobre tu propia existencia, algo que deviene como una actitud en defensa de su identidad, y en consecuencia, la impresión que uno tiene es que todo se polariza por radicalidad. Las regiones lo hacen para defenderse del centralismo estatal, las culturas para defenderse de la modernidad globalizante, lasinstituciones para proteger su filiación histórica particular, los ciudadanos para no desaparecer frente a los postulados de un igualitarismo imposible y para alcanzar un grado mínimo de visiblilización frente a la indiferencia abrumadora del Estado.

Se han polarizado todas las formas de convivencia social. Si no eres indio eres kara, si no eres blanco eres mestizo, si no eres proletario eres burgués, si no eres de derecha eres de izquierda, si no estás conmigo estas contra mí, si no piensas como yo estas equivocado. Todas las formas posibles de alcanzar un punto de tolerancia se han reducido a su mínima expresión. Experimentamos un momento en que esta dispersión caótica de todo lo que podría consolidar el tejido social y darle sentido a la historia de la que somos parte, ha perdido especificidad y cae en el peligroso campo de lo irreconciliable; ya no hay adversarios políticos, solo hay enemigos políticos, ya no hay aliados, hay pactos circunstanciales, ya no hay coincidencias ideológicas, hay acuerdos coyunturales, por esta vía también es fácil percatarse que la tiranía se lee como democracia, el autoritarismo como libertad, la Ley como trampa y la trampa como un artificio en el que el más tramposo pasa de inteligente.