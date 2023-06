División en la oposición daña la labor legislativa

Las divisiones que existen en las dos bancadas de oposición -Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos- perjudican al trabajo legislativo, según expertos. Lo mismo sucede con la labor que realiza el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que está dividido entre los llamados radicales y renovadores. Además, los bochornos en las sesiones no ayudan a la imagen de los asambleístas.

“Nosotros somos diputados de Creemos, no nos vamos a salir de Creemos, no nos van a sacar, pero no vamos a seguir una línea de un personaje nefasto como Walter Chávez”, dijo Gutiérrez.