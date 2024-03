Documentos confirman pago por expropiación en el mercado Mutualista en 1994

Todo esto apareció casi un año después de que en enero de 2023, en respuesta a una Petición de Informe Escrito (PIE), dos direcciones del Ejecutivo dejaran por escrito que no existía documentación que respalde el derecho propietario de la Alcaldía, error que trataron de enmendar en mayo.

En el último mes irrumpió nueva documentación, que no aparecía en ninguno de los legajos anteriores. Entre otras cosas, hay una carpeta con respaldo de egreso de la Alcaldía para pago del justiprecio a la familia Domínguez.

“La Alcaldía siempre tuvo toda la información para ejercer una defensa real del mercado; sin embargo, la gestión de Jhonny, junto a algunas cabezas de área, no solo escondieron parte de esta información, sino que no la compartieron a tiempo, y por encima de todo parece un nuevo caso de perder para ganar”, lamentó Morón.

“En la tardanza está el peligro y el equipo jurídico del alcalde está poniendo en riesgo el derecho propietario”, afirmó, y aseguró que Jhonny Fernández no ha iniciado proceso alguno en pro del mejor derecho propietario.

Al respecto, el alcalde en su rendición de cuentas aclaró que la Alcaldía no erogará recursos para expropiaciones mientras los dueños no respalden con documentos la propiedad.

“No voy a pagar ninguna expropiación si veo que los papeles no están orden, eso es lo que nos está pasando con el mercado Mutualista. Ha aparecido un dueño y otro ahora. No voy firmar nada mientras no esté todo legal”, dijo.