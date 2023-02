Dólar exportador: agua con azúcar para un paciente UTI

Diseñar un abanico de tipo cambiario para estimular la generación de liquidez no parece ser la idea más adecuada. La experiencia argentina, donde existe más de una docena de tipos de cambio para la moneda estadounidense –dólar “Qatar”, “Netflix”, “Coldplay”, etc.–, con el propósito de contener la crisis hiperinflacionaria que golpea a ese país, ha demostrado que no es ese el camino.

Desmontar la gigantesca masa burocrática estatal es en realidad una de las primeras acciones que el gobierno de Luis Arce Catacora debería encarar, pero no lo hará. Los funcionarios públicos, todos militantes del MAS, conforman una milicia que le cuida el trono al mandatario, que le ayudan a proyectar una imagen de base social y respaldo popular, pero en la que no gasta como partido; la financiamos los contribuyentes. No hay una investigación de supernumerarios; sin embargo, no es complicado comprobar que este lastre es tan enorme, que el mismo FMI sugirió al gobierno eliminar el pago del aguinaldo el año pasado como una medida drástica para reducir el déficit fiscal.