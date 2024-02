¿Dónde está nuestro Bukele?

Seguramente que me caerán algunos palos por referir mi opinión sobre Nayib Bukele, pero a mi edad y alejado de la política y de la diplomacia desde hace más de 20 años, poco me importa lo que me puedan decir. Apoyo, desde mi escritorio, al salvadoreño Bukele, como también, sin duda alguna, a Milei en Argentina, aunque al primero se le pueda cuestionar su reelección, por un período, que, sin embargo, fue admitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador. Lo de Milei fue perfecto. Envidiables, ambos, como paradigmas necesarios en naciones agonizantes como la nuestra. Dirán que soy contradictorio si tanto critico al Tribunal Constitucional de Bolivia, porque obedece a los mandatarios de turno, pero existe un gran abismo entre declarar “derecho humano” a la reelección indefinida de un ignorante y pícaro sujeto como Morales y otorgarle ese derecho a un patriota como Bukele, que no busca la reelección eterna.​