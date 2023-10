Dos jóvenes matan a una madre de cuatro hijos por robarle su celular

Como era costumbre desde hace varios años, Graciela Ortega (44) madrugó el lunes para trasladarse a trabajar en el mercado central de Montero. Hace tiempo que se dedicaba al comercio para llevar el sustento familiar.



Estaba caminando por la calle Florida cuando de pronto fue interceptada por dos jóvenes que la intimidaron con un arma para arrebatarle su teléfono celular. Ella trató de defenderse y como respuesta recibió un disparo en la cabeza que la hirió de muerte.



Luego del suceso violento, los asaltantes escaparon a pie con el teléfono celular mientras la mujer fue auxiliada por vecinos que la trasladaron a un centro médico. Graciela Ortega permaneció internada en terapia intensiva de una clínica desde la madrugada de ayer hasta casi el mediodía. Sin embargo, pese a los esfuerzos los médicos no pudieron hacer nada pues la herida que recibió en la cabeza provocó un daño irreversible.



Así, el cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue del hospital municipal de Montero para la autopsia de ley. Los restos permanecieron en el pabellón de autopsia hasta la noche pues los familiares de escasos recursos se reunieron en medio del dolor para luego retirarlo y trasladarlo a su domicilio para velar sus restos.



La muerte fue recibida con pesar por sus familiares porque la víctima deja en la orfandad a cuatro hijos menores.



Su primo hermano relató la muerte tan lamentable de Graciela Ortega, deja un triste drama porque los hijos menores se quedan sin padres. Hace un año que el padre falleció luego de una dura batalla contra el Covid-19.



Graciela Ortega desde muy temprano trabajaba en el mercado para mantener a sus hijos y estaba decidida a sacarlos adelante pese a la difícil situación económica. Se daba el modo de asistirlos con la alimentación diaria, vestimenta y la educación.



Al respecto, el comandante de la Policía, coronel Erick Holguín, confirmó que la mujer fue víctima de un atraco por parte de dos jóvenes que se dieron a la fuga.



Holguín manifestó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), inició las investigaciones en procura de capturar a los autores.



Dos jóvenes asaltantes



Luego del crimen que consternó a la familia y a los pobladores de Montero, la Policía movilizó a sus efectivos con el fin de esclarecer el suceso. Lo único que se sabe es que los asaltantes son dos jóvenes -que de acuerdo con los familiares de la víctima- deambulan por la zona, pues al parecer son integrantes de grupos de atracadores que cada día ponen en riesgo la vida de los habitantes.



El primo hermano de Graciela Ortega, que fue uno de los primeros en acudir para dar auxilio, aseguró que no es la primera vez que esas personas cometen asaltos. Señaló que los vecinos han denunciado en reiteradas oportunidades atracos a hombres adultos, a mujeres, a menores de edad, estudiantes y hasta niños.



Sin embargo, pese a intensos rastrillajes, la Policía no dio con los delincuentes responsables de la muerte de la comerciante.



Se conoció que los agentes de la Felcc están apelando al rescate de imágenes de cámaras de seguridad del sector público y de casas particulares por la zona del hecho para identificar plenamente a los atracadores.



Mientras tanto la familia clama justica, en medio del velorio de los restos de Graciela Ortega que serán sepultados este martes en el cementerio de Montero.