Dos ministerios demandan al juez que dejó en libertad a mano derecha de Marset

Los ministerios de Justicia y de Gobierno formalizaron demandas por delito de prevaricato contra el juez Primo Flores, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, luego de emitir un fallo dejando en libertad a un procesado por legitimación de ganancias ilícitas, considerado como mano derecha y hombre de confianza del uruguayo Sebastián Marset, buscado a escala mundial.



Las demandas fueron accionadas después que la semana pasada el juez Primo Flores, concediera libertad con medidas sustitutivas en favor de Erland García López, conocido como ‘El colla’. Entre las medidas otorgadas por el juzgador figura fianza de Bs 90.000, firma del libro ante el Ministerio Público una vez por semana, arraigo y no comunicarse con las personas involucradas en el proceso.



El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue el primero en pronunciarse después que el juzgador dictara el fallo en favor de García, en una audiencia de carácter virtual.



El Ministerio de Gobierno a través de su gabinete jurídico, presentó la demanda por delito de prevaricato por considerar que el juez no valoró las pruebas acumuladas contra el procesado y esta vez, concedió la libertad para García López.



Del Castillo afirmó que un juez no puede actuar de esa manera y ordenar la libertad de un procesado como Erland García, que en las investigaciones figura como una de las personas de mayor confianza de la organización criminal de Marset.



En la misma línea, el Ministerio de Justicia, a través de sus representantes legales en Santa Cruz, confirmó que se presentó una acción contra el juez Primo Flores por delito de prevaricato, por considerar que el fallo benevolente ignoró las pruebas que se acumularon contra García.



El Ministerio de Justicia también presentó la demanda ante el Consejo de la Magistratura, para que en esa instancia se inicien las investigaciones administrativas contra el juzgador y se apliquen sanciones.



Según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía, Erland García, era el segundo hombre de la organización delictiva en Bolivia. La Felcn lo considera como uno de los principales proveedores de sustancias controladas a la red.





Las fiestas del comandante



Un día después de que el juez ordenara la libertad de Erland García, el Ministerio de Gobierno y la Felcn revelaron fotografías del festejo de cumpleaños de Marset el 11 de abril de 2021, en Asunción del Paraguay. Asimismo, de encuentros sociales en Dubái en ese mismo año.



El Ministerio de Gobierno, reveló que gracias a la incautación de un flash memory en un allanamiento en un inmueble por la zona del Urubó, se encontró gran cantidad de pruebas.



En las imágenes aparecen personas festejando el cumpleaños de Marset y las invitaciones con la siguiente frase. “Al comandante Sebastián Marset, en su cumpleaños”.



En las fiestas de Marset, se observan a su esposa, al abogado Roberto Arana, procesado en el caso. También a Erland García López “El colla” y Rony Suárez, acusado de legitimación de ganancias ilícitas.



Roberto Arana, sigue detenido en la cárcel de Palmasola, por orden de la justicia.



Mientras tanto Rony Suárez, enviado a la cárcel el 17 de agosto por orden judicial seguirá recluido en la cárcel de Palmasola. Había sido favorecido con medidas sustitutivas, por el juez Juan José Quiroz, por considerar que mejoró su situación jurídica.



Sin embargo, ayer la sala penal tercera de santa cruz, revocó la libertad y ordenó que siga detenido y cumpla los 180 días en el penal de Palmasola.



Sebastián Marset permanece prófugo desde el 29 de julio, luego de fugar de su mansión en Santa Cruz, junto a sus familiares.