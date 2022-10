Drama para reír

- No te vayas, mi amor, tengo algo que contarte.

- Me voy amor y ya nada quiero escucharte.

- No seas terco, y escúchame.

- No te escucho por terco, sino porque no eres de fiar.

- Igual, yo me quería contigo casar.

- Yo también, pero no coincidimos en las fechas.

- Definitivamente, ¿cuándo quieres casaste conmigo?

- Luego de que vuelva de ver el mundial.

- Y ¿cuándo pensás ira a Catar?

- Nunca.

- O sea, ¿que nunca pensabas casaste conmigo?

- Chiste es. Casémonos al año.

- Ese año no puedo, casémonos el 2024

- Si me amas, el 2023

- Si me amas, el 2024

- Tiene que ser el 2023

- Tiene que ser el 2024

- Con una condición.

- Sin condiciones.

- Bueno, el 2024

- El 2023

- El 2024 y entre tanto podríamos tener unas Lunas de Mieles.

- Tiene que ser el 2023

- ¿Por qué el 2023?

- ¿Por qué el 2024?

- Tengo razones.

- Yo tengo razones para el 2024.

- ¡Devuélveme el juguetito que te presté!

- No seas ridículo, pero acá está tu juguetito.

- Le falta pilas.

- Pues no lo recibas.

- No lo recibo, pero quiero que sepas que daría la vida por vos.

- Yo también, me entregaría a ti, zapatos y todo.