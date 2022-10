Durmiendo con el enemigo

El drama de los políticos con pretensiones de poder, es que tus posibilidades siempre están sujetas a variables que van más allá de tus ganas y de tus obsesiones. No importa cuán bien o cuán mal lo hayas hecho en el pasado, no importa cuánta plata tengas, no importa si eres jefe o jefazo o si tienes partido o no lo tienes. Más allá de lo que tú y tus amigos piensan de ti, tus chances están irremediablemente atadas a tu nivel de reconocimiento nacional, a tus favorabilidades, a tus vulnerabilidades, al perfil de los competidores que el destino te ha puesto al frente y finalmente, claro, a tu intención de voto.