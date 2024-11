Ecología urbana

El sistema de transporte público en manos de algo parecido a una mafia que maneja un parque de buses en un 80% obsoletos y mal mantenidos que pagan muy mal a sus “trabajadores del volante” que no saben lo que es seguridad social (salud, beneficios, jubilación) pero tampoco saben lo elemental de los reglamentos de tránsito y por ello solo los improvisados, mal educados y prepotentes ocupan esas fuentes de empleo y para colmo la institución oficial designada y que pagamos con nuestros aportes, para poner orden y hacer cumplir las leyes, para mover una patrulla debe cumplir una serie de procedimientos típicos de una cadena de valor: el comandante, el teniente, el subteniente dependen del patrullero para que satisfaga a cada uno de los eslabones de “valores”, sino el patrullero no come extra y no le dan la motocicleta o la camioneta.