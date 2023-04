Economistas creen que ahora toca concretar un plan y ajustar el gasto

Después que el vicepresidente David Choquehuanca admitiera que el Gobierno se quedó sin dinero atribuyendo la responsabilidad al gobierno transitorio y al bloqueo de la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa, economistas creen que ahora toca que el Gobierno debe concretar un plan ‘creíble’ y un ajuste al gasto público.

Citado en la estatal de noticias ABI, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, dijo que en la presente gestión se han aprobado cinco contratos de préstamo en la Asamblea, por un total de $us 705,8 millones aproximadamente, y “tenemos pendientes otros siete contratos hasta el momento por un equivalente de $us 779,2 millones”, apuntó.

Para Wálter Morales, doctor en economía, ahora habrá que ver la rapidez y eficacia con que actuará el Ejecutivo para concretar un plan creíble que genere apoyo, dando estabilidad para evitar que la situación se complique. “Se debe procurar una modulación de mensaje ideal, pero es altamente positivo que los mandatarios asuman responsabilidades con la gente y manden señales de que se debe mejorar. Que no sea presionando al Legislativo a tomar más medidas cortoplacistas. Esto se ha politizado demasiado”, puntualizó.

Para el también doctor en economía Antonio Saravia, las declaraciones de Choquehuanca son lastimeras. “El Gobierno se quedó sin dinero y es bueno que lo reconozca, pero eso no se debe al ‘gobierno transitorio’. El descalabro fiscal se debe al mal manejo económico de casi dos décadas, a que llevamos más de 10 años de déficits fiscales, a que dilapidaron las Reservas Internacionales Netas (RIN) de $us 15.000 a menos de $us 4.000 millones, a que despilfarraron más de $us 55.000 millones que ingresamos por venta de gas durante la bonanza, a que quintuplicaron la deuda, a que crearon más de 70 empresas públicas que son solo nidos de ineficiencia y corrupción, a que gastan casi $us 20 millones al día en sueldos y salarios, entre otros. Que Choquehuanca venga a culpar a fantasmas por lo que su partido causó es una completa falta de respeto a la gente”, expresó.

Para Saravia, es necesario un ajuste fuerte al gasto. Esto -dijo- implica reducir el subsidio a los combustibles, bajar la burocracia a la mitad, eliminar empresas públicas y subir la tasa de interés para recoger bolivianos de la economía y defender el tipo de cambio fijo. “Todas estas medidas son contractivas y dolerán mucho, pero es lo que se debe hacer. Este es un momento crítico que requiere medidas drásticas y la voluntad política para aplicarlas. Me temo, sin embargo, que el Gobierno no tiene esa voluntad política y no parece muy preocupado en llevarnos al despeñadero”, puntualizó.

Deterioro de expectativas

A juzgar por el ex director del Banco Central de Bolivia (BCB), Roger Banegas, el Gobierno está en una situación económica compleja. Infiere que los últimos informes de las calificadoras de riesgo señalan a la gobernanza del país con una seria debilidad institucional, toda vez que no se cuenta con la mayoría parlamentaria para la aprobación de leyes de empréstitos, así como para aprobación de la ley del oro (por divisiones internas en el partido oficialista), esta situación se ha complejizado con la falta de transparencia en la información por parte del BCB, cuyo ente no publica los datos de las RIN, ni de las operaciones de subasta que realiza el TGN a través del BCB, desde el 8 de febrero (más de 70 días), lo cual exacerbara la situación y deteriora las expectativas de la liquidez en el país.

Según Banegas, frente a la restricción presupuestaria del Gobierno en conseguir financiamiento externo, éste ha venido operando a través de las operaciones de subasta y captación de liquidez proveniente de clientes institucionales (AFP), restando liquidez al sistema financiero y afectando a las tasas de interés.

En tanto que el analista económico y financiero Jaime Dunn, sostuvo que hay iliquidez en el Gobierno porque se agotaron las exportaciones de gas por la falta de una política de exploración y hoy la balanza energética es negativa porque se compra más de lo que se vende. “Este Gobierno ha recibido muchos recursos del exterior por más de $us 700 millones, lo que ha incrementado la deuda externa masivamente y la deuda pública ha deteriorado las reservas. El gasto público ‘enorme’ en empresas estatales que ‘queman’ divisas son otros factores de la iliquidez estatal”, mencionó.

Para el economista Fernando Romero, el Gobierno está a tiempo de virar el timón. “Si no hace un cambio importante en las políticas económicas a corto plazo puede suceder una crisis importante, que afectará notablemente a la clase media y baja de la población”, alertó.

