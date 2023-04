Economistas dicen que la baja inflación le cuesta al país $us 1.700 millones al año

En una entrevista a Cadena A, el presidente Luis Arce destacó la estabilidad de precios en Bolivia, lo que genera una de las inflaciones más bajas de la región. Sin embargo, analistas económicos indicaron que la inflación baja le cuesta al país $us 1.700 millones al año, recursos que se utilizan para subsidiar los combustibles.

El académico Antonio Saravia, indicó que se debe entender por qué Bolivia tiene una inflación baja y la razón es el subsidio a los combustibles. “ Nos compramos esa inflación baja y no es bueno. Si los precios reflejaran la realidad, sería distinta. Disfrazar una realidad y decir que los precios son bajos nos obliga a tomar decisiones equivocadas”.

Precisó que la inflación actual es una tasa ficticia que los bolivianos ‘se están comprando’ y el costo es que se toman decisiones equivocadas. “Si los precios reflejaran la realidad, sería diferente y no se asignaran mal los recursos”, sostuvo.

Saravia considera que se deben eliminar los subsidios porque representan la mitad del déficit fiscal. “El presidente no dijo que la deuda se acumula y ya representa más del 80% de nuestro PIB. Tampoco mencionó que la subvención se come las reservas internacionales”.

Asimismo, señala que la economía se debería ‘sincerar’ porque los subsidios funcionan en la medida que existen recursos. Bolivia exportaba $us 6.500 millones en hidrocarburos, pero cayó a $us 2.200 millones. “El país tiene un alto déficit público, entonces esta política pública tiene piernas cortas y se debe buscar nuevas fuentes de ingresos para contar con dólares”, precisó.

Sin embargo, el economista Christian Aramayo considera que “el diagnóstico fue pésimo. El problema de fondo está, en síntesis, en el excesivo gasto estatal. No hubo mención alguna a ello y tampoco se brindaron señales claras de posibles soluciones ni el anuncio de medidas; es decir, no dijo nada importante”, enfatizó.

En cuanto a las Reservas Internacionales Netas (RIN), el viceministro Mamani sostuvo que el presidente Luis Arce dijo que estaban por encima de los $us 3.000 millones. “Él lo dice de manera clara, entonces, lo que hacemos frente a la especulación es pedirle a la gente que no se deje llevar. Cuando compramos pan o prendas de vestir no transamos en dólares, es en bolivianos; es decir, la moneda nacional. Por eso el 80% de los ahorros está en bolivianos al igual que el 95% en créditos. “Lamentablemente, la gente compra dólares a Bs 6,96 y lo venderá a Bs 6,85 perdiendo dinero”. Sin embargo, en el mercado informal el dólar ya se cotiza a Bs 7,50 debido a que escasea.