Ecuador - México: ambos deben rendir cuentas

No me imagino cuales pudieran ser los atenuantes que esgrimiría Ecuador ante la Corte. Creo que lo hecho es injustificable y consecuentemente, en éste específico punto, el caso está perdido; aunque algunas peticiones de México sobre pasan la competencia de la Corte o son incongruentes y no serán acogidas, como que Ecuador sea suspendido de la ONU, o se active la expulsión inmediata de cualquier país que viole el Derecho Internacional. La ira y la premura no son buenas consejeras.