Edmundo Cañellas, la medicina y los Willys fueron sus dos pasiones

“Anoche traté de recordar cómo fue mi primer encuentro con el doctor Edmundo Cañellas Urquiza, comienza diciendo el texto. Supongo que lo conocí personalmente hace más de 20 años cuando acompañé a Pedro (Choco) Rivero a ver, en un canchón, el Willys que él le había considerado apto para una “medardeada”. Me saludó con su inconfundible voz sonora y cálida y usó las dos manos para estrechar la que yo había extendido al presentarme”.

“Usted tiene un jeep blanco, lo estaciona ahí en El DEBER”, me dijo de sopetón y me dejó boquiabierto. Mi Willys del año 1946, el mismo de su nacimiento. Poco tiempo después me entregó una pieza envuelta en papel periódico. “Ví que le falta esto, tómelo”, dijo sin más. Su ojo clínico ya había auscultado mi Willys y encontró entre sus preciados tesoros un regalo para mí.