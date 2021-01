Edmundo Novillo: “No son necesarias milicias armadas sino conciencia democrática”

Escucha esta nota aquí

_¿Cómo fue su convalecencia con el Covid-19?

La enfermedad llegó de forma sorpresiva. Sentí síntomas extraños, como dolor de cabeza, fiebre, y malestar corporal, razón por la que acudí al médico. Me sometí a una prueba rápida de Covid-19 que salió negativa. Sin embargo, el médico me sugirió una prueba PCR nasofaríngea y una tomografía porque había una alta posibilidad de contagio de coronavirus. Pidió que me aísle, recetó medicamentos y reposo.

_Lo internaron, ¿se le complicaron los pulmones?, ¿cómo fue su tratamiento

Transcurrieron seis días del aislamiento y en ese tiempo me informaron que la prueba salió positiva. Por eso, me indicaron que debía continuar con el tratamiento. Sin embargo, entre el día sexto y séptimo sentí que me faltaba aire al andar, lo que me preocupó mucho.

Entonces acudí nuevamente al médico. Tras la tomografía me dijeron que tenía comprometidos gran parte de los pulmones y me sugirieron internarme de inmediato, en terapia intermedia. Un neumólogo, un internista y una enfermera se hicieron cargo de mi tratamiento, que duró 12 días.

El tratamiento fue con medicamentos intravenosos en su mayoría y también tabletas que me recetaron. A partir del quinto y sexto día sentí mejoría paulatina hasta que el médico me dio el alta.

_¿Le pusieron oxigeno? ¿Qué pensaba en los peores momentos?, ¿temió por su vida?

Sí, me pusieron oxigeno desde el momento que fui internado. Temí por mi vida, pero sabía que no debía deprimirme. La preocupación y la serenidad se mantuvieron en pugna en mi interior, pero también me auto motivaba y generaba ánimo y optimismo. Debía luchar para vivir porque consideraba que tenía tareas pendientes que afrontar en mi compromiso de vida en beneficio del pueblo y, fundamentalmente, de los más necesitados.

_¿Se han dispuesto medidas de bioseguridad para los cuarteles?, ¿cuáles son?

Sí, la desinfección en los ambientes de las unidades militares y dormitorios de la tropa, el uso de pediluvios con amonio cuaternario para la desinfección de las plantas de botas. Además del distanciamiento social, uso de barbijo, alcohol en gel, así como hacer uso de todas las opciones y tratamientos que nuestra medicina tradicional nos ofrece.

_¿Cuánto personal de medio y alto rango esta contagiado?

Desde el inicio de la pandemia, en las FFAA han sido confirmados 4.200 casos. De los cuales, 3.988 se han recuperado. A la fecha, hay 88 sospechosos, 40 aislados, 44 positivos y 40 efectivos fallecidos.

_¿Usted cree que las FFAA y la Policía deben trabajar conjuntamente para controlar que la gente se cuide y se detenga el aumento de casos?

No necesariamente, considero que la ciudadanía tomó conciencia, en su gran mayoría, de que la protección con medidas de bioseguridad. Sin embargo, es cierto también que algunos ciudadanos no han tomado conciencia e incumplen estos cuidados. En caso de tomarse una decisión de un aislamiento obligatorio, ya sea segmentado o ‘circunferenciado’, en un espacio determinado, municipio o departamento e inclusive a escala nacional, deberían activarse como control los guardias municipales, porque ellos manejan y tienen conocimiento de los puntos de aglomeración, como comercios, centros de abasto, locales y lugares de concentración pública y privada

La Policía también debería intervenir en esta tarea coordinando con las autoridades nacionales, departamentales y municipales para el control del tráfico vehicular y la circulación de personas en las calles. Esta medida rígida debería considerarse como medida extrema.

La que debería aplicarse en caso de ser necesario es el aislamiento flexible. De esta manera se genera equilibrio entre el cuidado de la salud, la vida, la actividad económica y productiva necesaria para nuestra población.

En todo caso, esperamos que de aplicarse el aislamiento rígido como el flexible que no sea por mucho tiempo, porque ya llegó el primer lote de las vacunas y llegarán más para frenar esta ola de contagios angustiosos que estamos viviendo.

¿Y las FFAA?

Antes de tener un rol represivo y de persecución, debe tener un rol de apoyo social, participando en actividades orientadas a la prevención, cooperando y asistiendo en actividades o jornadas de movilización organizadas por el Ministerio de Salud que asista a los ciudadanos que requieran atención médica.

¿La cuarentena rígida va en contra la CPE?, ¿cree que por la gravedad de la pandemia se debe aplicar?

Los derechos fundamentales como la vida, salud y la libertad de locomoción están protegidos por la CPE, pero el valor mayor que tenemos los seres humanos es preservar la vida y no solo lo sabemos jurídicamente, sino por sentido común.

Las medidas que se tomen para proteger y preservar la vida deberán ser aplicadas en función a la situación de riesgo en que se encuentre la sociedad, priorizando la bioseguridad, asistencia médica y, fundamentalmente, la vacuna como solución al problema. Los aislamientos flexibles o rígidos deberán ser considerados excepcionalmente porque, si bien protege al ciudadano, esta medida también paraliza las economías productivas y afecta la supervivencia de muchas familias.

_Después de la posesión del nuevo Alto Mando, ¿mejoraron las relaciones del Gobierno con las Fuerzas Armadas?

Las relaciones con las FFAA, desde que se inició nuestro Gobierno, siempre fueron fraternas y respetuosas en el marco institucional.

Quizá la única diferencia que debemos anotar es que el actual mando militar ha tomado una actitud diferente sobre las investigaciones relativas a los hechos de Sacaba y Senkata; así lo expresó el comandante en jefe de las FFAA en el acto de posesión, dijo que estos hechos deben ser investigados y esclarecidos en la institución militar.

_Con esa decisión, ¿cuántas promociones de generales pasaron a la reserva activa?

En cada cambio del mando militar una promoción que ya no ocupa cargos militares pasa la reserva activa. Durante nuestra gestión existieron dos cambios del mando militar.

_¿Cuáles fueron las razones específicas por las que se tomó esa decisión?

El primer mando que fue posesionado concluyó la gestión 2019-2020 y el nuevo mando militar corresponde a la gestión 2020-2021. En todo caso, la Constitución Política de Estado faculta expresamente al Capitán General del Estado Plurinacional a estructurar, designar o destituir al mando militar en coherencia a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y otras normas conexas de la institución.

_En el anterior gobierno había una relación estrecha con las FFAA y los militares se beneficiaron con varias políticas; jubilación con el 100% de sueldos, créditos, etc. ¿Qué opina de eso?

No podemos hacer una valoración de esta supuesta estrecha relación, porque considero que es subjetiva. Entiendo que las FFAA fueron mal utilizadas para la toma del poder en forma de facto y para generar detenciones y persecuciones a dirigentes de los movimientos sociales. Es importante aclarar que el 100% de la jubilación fue otorgada en la gestión del ex presidente Hugo Banzer Suárez.

¿Solo se benefició a la cúpula y la base se quedó relegada?, ¿cómo van a restablecer las relaciones en esta nueva etapa?

La institucionalidad del trabajo de las FFAA en nuestro Gobierno será fundamentalmente en el marco de la Constitución Política del Estado para fortalecer y potenciarla en todos los niveles, pero a su vez también para trabajar entre Gobierno y FFAA en tareas de apoyo al desarrollo integral del pueblo boliviano desde las diferentes instancias del gobierno nacional, el ministerio, los viceministerios, el Comando en Jefe y los mandos militares de cada fuerza.

_¿Se debe procesar a los militares que participaron en los hechos de Senkata y Sacaba?

Si, los hechos de Senkata y Sacaba que causaron muerte y luto deben ser investigados en el marco estricto de la normativa vigente de nuestro país, y se deben sancionar a los autores intelectuales y materiales, es decir, no puede quedar nada en la impunidad.

_¿Qué hacer con la resistencia de los militares a que eso suceda?

Exhortamos a los militares que se niegan a ser sometidos a las investigaciones sobre los hechos de Senkata y Sacaba que no interfieran con el trabajo de la justicia.

La interferencia significa la pretensión de encubrir, hecho que también constituye un delito y también pueden ser juzgados por estos hechos. Quien nada tiene nada teme, de manera que en el Estado de derecho en que vivimos los bolivianos, no puede haber negativa ni oposición de ningún ciudadano de someterse a la justicia, de lo contrario los jueces y tribunales deben aplicar los mecanismos legales, sus procesos y sanciones contra estos ciudadanos que pretenden dejar en la impunidad los hechos de Sacaba y Senkata.

_Una vez Evo Morales habló de que se arrepentía de no haber creado milicias en Bolivia, ¿qué opina usted como ministro de Defensa?

El pueblo boliviano consecuente y maduro con la institucionalidad democrática nos ha demostrado que es sabio para resolver los conflictos que nos confrontaron y que con un categórico triunfo de un 55% del actual gobierno, nos emite el mensaje de que no son necesarias milicias armadas, sino la conciencia democrática del pueblo soberano que en el marco democrático ha resuelto sus conflictos internos y ahora tenemos un Gobierno legal y legítimamente elegido por los próximos cinco años.

_Los opositores dicen que usted está en el gabinete con el encargo de Evo Morales de hacer justicia con los militares que operaron en su contra, ¿es así?

Los opositores siempre se han caracterizado por mentir, distorsionar y difamar al gobierno de la revolución democrática y cultural. En honor a la verdad debo manifestar que yo fui invitado personalmente, sin condicionamientos por el presidente Luis Arce Catacora

_¿Hubo golpe de estado?

Los hechos sucedidos en octubre de 2019 para la toma del gobierno por la señora Añez demuestran que hubo golpe.

_¿Intervinieron militares?, ¿de qué fuerzas?

Sacaba y Senkata demuestran que sí. La investigación de la justicia permitirá individualizar e identificar a los uniformados que participaron y a qué fuerzas corresponden.