Eduardo Del Castillo esquiva una nueva interpelación en medio del remezón policial

Se excusó. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, optó por enviar una carta a la Asamblea Legislativa para informar que no se presentará este jueves ante ese poder del Estado. No dio detalles y ayer cerró su agenda pública, pues no participó en ningún acto oficial, protocolar ni administrativo.

La nota fue enviada al vicepresidente David Choquehuanca, quien es el presidente nato del Parlamento, y la petición fue aceptada sin mayores reparos. De hecho, el titular de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, confirmó esa comunicación y admitió que no tenía otro dato adicional respecto a las motivaciones de la disculpa enviada por el ministro.

“Teníamos prevista la interpelación, pero tenemos conocimiento que presentó una nota de excusa”, informó Freddy Mamani, quien señaló que ahora se debe reprogramar esa sesión para otra fecha.

La oposición cuestionó la postura asumida por Del Castillo y “la falta de transparencia” de su ministerio, mientras que en MAS se mostraron dos posturas distintas.

El diputado Ramiro Venegas (MAS) sostuvo que se trata de “una cortina de humo del ministro activada en coordinación con la derecha”. Además, anticipó que una buena parte de sus colegas estaban listos para reprobarlo, pero con el apoyo de los opositores.

“Obviamente va a salir aplaudido. Se debe esclarecer. Por eso, en el marco de la fiscalización, debemos pedir el esclarecimiento no sólo de los autos robados, sino del asesinato de los tres policías y denuncias de narcotráfico”, dijo.

El diputado Juanito Angulo (MAS) recordó que Del Castillo fue interpelado hace poco y que “ha respondido de forma objetiva a todas las preguntas” y, en ese marco, esperará la nueva fecha de la fiscalización en la Asamblea.

La nueva interpelación a Del Castillo, la tercera desde que está en el cargo, se iba a desarrollar en un contexto marcado por las críticas a su gestión en la política antidroga y luego de varios escándalos que golpearon a la Policía Boliviana. De hecho, la interpelación de este jueves 7 de junio fue planteada por la opositora Comunidad Ciudadana (CC) para que la autoridad responda sobre el tráfico de vehículos robados en Chile y que quedaron en manos de algunos jefes de la Policía, especialmente en territorio cruceño.

El escándalo estalló en mayo y derivó en anuncios de intervención en la Dirección y Prevención del Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz, pero que no se cumplió en un 100%, tal como se anunció cuando estalló el caso.

Por este escándalo, el coronel Raúl Cabezas cumple una detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz, acusado de la tenencia de vehículos robados y de haberlos internado al país de manera ilegal. Una organización privada de origen chileno rastreó y dio con los motorizados en el país.

Del Castillo ya fue interpelado el 31 de mayo, por la inseguridad ciudadana en El Alto. Su informe fue aprobado, pero no por toda la bancada del MAS, que es la que tiene la mayoría en la Asamblea. El resultado de esa aprobación generó síntomas de fisuras al interior del oficialismo, pues el jefe del partido, Evo Morales, esperaba un acto de fiscalización para esclarecer el caso “narco-audios” que el mismo denunció y, en ese marco, un voto de censura que hubiese implicado un cambio de autoridad.

En 2021, Del Castillo también fue interpelado, pero fue por el caso “golpe” y las acciones que ejecutó la Policía cuando capturó a la expresidenta Jeanine Áñez. Ese acto terminó en una gresca protagonizada entre oficialistas y opositores, pero con una bancada que daba muestras de unidad.

El escenario actual es distinto. La pasada semana, el presidente Luis Arce instruyó de manera explícita y pública encarar la “reconstrucción” de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), una entidad marcada por las denuncias de protección a las operaciones y a operadores del narcotráfico. Esa instrucción llegó a pesar de la toma de exámenes de polígrafo (detector de mentiras) que Del Castillo instruyó en esa institución vinculada a la Policía.

El pedido de Del Castillo sucedió tras el cambio del comandante de la Policía como consecuencia del asesinato de tres policías por móviles que aún no han sido aclarados, pero que involucran a Misael Nallar, el yerno de Einar Lima Lobo, un narcotraficante boliviano que en 2021 fue extraditado a Brasil, donde cumple una condena de 14 años de prisión.

En ese contexto, Evo Morales volvió a plantear sus dudas sobre la gestión de Del Castillo y pidió una comisión que investigue, además, las denuncias que él mismo hizo sobre presunta protección al narcotráfico, pero además de un posible narcovínculo que afecta a la dirección política de su partido.

“Pido formar una comisión de fiscales del interior del país para que investigue los casos de Nallar, narcoaudios y volteo de droga con la misma rapidez que se persigue a dirigentes y se anuncia investigaciones para dividir y proscribir al MAS”, escribió el líder político desde su cuartel general en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba.

El martes por la tarde, Morales pidió a su militancia “estar alertas” ante los enemigos internos y externos. Lo hizo tras el anuncio del presidente Luis Arce de investigar si, efectivamente, existe una carta de agradecimiento del vicepresidente del MAS, Gerardo García, a un narcotraficante que es procesado en Argentina. La denuncia fue planteada por el diputado Rolando Cuéllar, uno de los representantes del ala renovadora del oficialismo, quien ayer fue aislado por las jefaturas de la bancada masista en el Legislativo.

Morales ayer reiteró que los resultados de las investigaciones instruidas por Arce establecerán que esa carta es falsa y, una vez más, insistió en poner los ojos en la Felcn, cuya credibilidad quedó en el centro de la tormenta que provocó el asesinato de policías.

El gobernador de Santa Cruz y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, pidió que esa investigación no sea para limpiar la imagen del MAS vinculada con el narcotráfico, esta vez con la financiación de un narcotraficante argentino a campañas electorales. del MAS durante el año 2019.

“Espero que la investigación que haga el presidente Arce sea realmente transparente y no sea simplemente para que se tapen hechos y se dé por limpiada una imagen, en realidad todo el pueblo boliviano sabe que el MAS tiene vínculos con el narcotráfico y han sido financiados por el narcotráfico”, sostuvo Camacho, sobre la postura del Ejecutivo.

En todo caso, el pedido de Arce y la reacción de Evo también reactivó las tensiones al interior del MAS. Por eso, la cúpula del partido se reunirá el 9 de julio para evaluar este escenario, las pesquisas y la demanda de transformar la Policía Boliviana, cuya imagen está afectada por al menos cinco escándalos en lo que va del año.

Con miras a la reforma de la Policía y la “reconstrucción” de la Felcn, el exdirigente socialista Jerjes Justiniano sugirió encarar una reforma constitucional que, además, aporte a llamada “transformación” de la justicia, cuyo debate se encuentra postergado.

Por su lado, el constitucionalista Luis Alberto Ruiz señaló que en este proceso de “reconstrucción” de la Policía se debe ajustar la Constitución de manera que la Policía tenga instrumentos “más técnicos y menos políticos, incluso con la incorporación de escenarios de cooperación con el Ejercito y las Fuerzas Armadas”.

El martes, durante el acto de reconocimiento de su mando, el nuevo comandante de la Policía, el general Orlando Ponce, admitió la existencia de “malos policías” y aseguró que debe encarar un proceso de renovación institucional sobre la base de un ajuste a varias leyes, incluida aquella que activa el Régimen Disciplinario y una rotación de personal en todo el país.

En ese marco, el mayor Álvaro Julio Muñoz, quien fue premiado durante los últimos días de la gestión del general Jhonny Aguilera por el operativo que se ejecutó para dar con Nallar, fue suspendido. De hecho, el principal acusado por el crimen contra los policías se entregó a este oficial, según los informes oficiales de la Policía.

Además, el capitán Rubén Aparicio fue apartado de su cargo en el grupo que está a cargo de la Inteligencia de la Felcn. “Hay determinaciones que ha tomado el mando, en este caso la dirección de la Felcn, para suspender a estos dos funcionarios”, manifestó el nuevo inspector de la Policía, el coronel Augusto Russo.

