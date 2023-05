Educación sexual para identificar abusos

El 14 de mayo se publicó en EL DEBER Dejen en paz a nuestros niños, un artículo de Franklin Alcaraz. Cuando empecé a leerlo, me pareció una referencia a los pederastas investigados de la jerarquía de la Iglesia católica. Pensé encontrarme con un manifiesto clamoroso de justicia. Pero no. Alcaraz se refiere a la población LGBT+ y su relación a la incorporación de la Educación Integral para la Sexualidad (EIS) en las unidades educativas.

Bajo mi punto de vista, ésta es necesaria y urgente para que los estudiantes puedan identificar situaciones de acoso, abuso sexual y cuenten con conocimientos y herramientas para decidir sobre su vida sexual. Muchos profesores, más aún madres, padres o apoderados, no asumen el rol de enseñanza sobre este tema. Quienes lo hacen son los amigos, los medios de comunicación, internet y, terrible, la pornografía. La EIS es necesaria precisamente para que se denuncie y no vuelvan a pasar abusos sexuales como los que están siendo investigados.

En el primer párrafo del texto Alcaraz señala que la población LGBT+ es una minoría, presenta porcentajes y finaliza indicando que en Bolivia no se sabe. Es difícil determinar el número de personas LGBT+ en el país.

Aplicar un censo no sería viable porque muchas de estas personas, por decisión personal o temor a perder familia o trabajo, no lo indicarían. El prejuicio es la gran barrera. ¿Ubicar como una minoría a las personas LGBT+ que se tiene que someter a la mayoría? Con ese pensamiento se persiguió, torturó y eliminó a judíos, personas con discapacidad y a personas con creencias y pensamientos diferentes. Homosexuales en el holocausto fueron llevados a los campos de concentración.

El autor “aclara” no tener nada contra las personas LGBT+, pues tiene amigos que lo son. Este tipo de frases, como “que sean gays pero que no anden tomados de la mano… pero no soy homofóbico”, remarca que las personas LGBT+ deben vivir en la penumbra, ocultar sus sentimientos y sus proyectos. Mantenerse en el patio trasero, como ciudadanos de segunda. Por tanto son ideas discriminatorias y homofóbicas.