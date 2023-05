Educación y robot

El más complejo es el robot humanoide Asimo de Honda que camina, corre, sube escaleras y efectúa tareas complicadas utilizando sensores y sistemas de control avanzados. Muchos de ellos tienen facciones humanas con textura de piel semejante al colágeno (hecho de plástico). Hacen trabajos, hablan con su interlocutor, escuchan, entienden y responden. Su rostro tiene movimientos sorprendentemente iguales a los de un humano, pero más lentos. Sus ojos no brillan y no pueden pestañar.

El cronosistema (tiempo) que nos toca vivir envuelve al individuo y a la sociedad, incluidos sus valores culturales. Todos somos productos de la educación de una época.

Primero se construyó el robot, que es la automatización de una tarea, luego se aplicó la inteligencia artificial para convertirlo en casi humano, porque puede almacenar memoria (datos) y relacionar esos datos para producir información. Señor ministro: ¿cuál es el planteamiento de su despacho para incorporar la inteligencia artificial en la educación boliviana para que este siglo no nos devore? ¿Cree Ud. que nuestra sociedad está preparada para abordar tal educación? No se olvide, esta época no es de cambios, ahora es el cambio de época.