Ejecutan a un policía en La Guardia; balas del narco matan a seis efectivos en un año

“Me mandó un mensaje anoche para que no me preocupe; luego, a eso de las cinco de la mañana, me llaman para decirme que mi esposo sufrió un accidente”, declaró, entre sollozos, la compañera del sargento, Estefany Frías.

Mendoza había cumplido ocho años de servicio y estaba destinado en El Torno. Este año fue enlistado en el DACI en La Guardia. Se trata de una entidad policial especializada en brindar servicios de inteligencia a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La unidad también participa en operativos “de acción directa” para detener a sospechosos de delitos con acusación penal, explicaron agentes de la entidad.