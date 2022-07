El 15% de los hechos de tránsito en la capital cruceña involucran a ciclistas

El director de Señalización, Tecnología Vial e Infraestructura de Movilidad Urbana de la comuna, Jorge Aspiazu, informó que en la capital cruceña no existe el número suficiente de ciclovías. La anterior gestión municipal se habilitaron 12,5 kilómetros, que eran rutas cortadas que no tenían conexión, a excepción del primer anillo de circunvalación.

“Si veo un espacio con un letrero que dice que no me puedo estacionar, pero voy y me estaciono abajo del letrero, eso es falta de cultura. Si tengo un espacio que está destinado para la circulación de una bicicleta o un transporte no motorizado, no tengo porqué ocuparlo con otro tipo de actividad. Y en eso se basa nuestro trabajo, en tratar de controlar que toda la movilidad urbana fluya sin inconvenientes por la ciudad”, acotó el director municipal.