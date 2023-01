El 34,4% de las vacunas adquiridas contra el covid no fueron aplicadas

Sobre el lote de vacunas que están a la espera de aplicación, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, lamentó que el Gobierno no tenga una estrategia para llegar a los grupos etarios que no acuden a los centros de vacunación. El médico se refiere a niños y adolescentes y dijo que los planes deben añadir a padres y madres de familia.

“No hay una estrategia de vacunación, pero lo más trágico es que somos el país que acumula vacunas, somos el país que no hace nada para hacer una verdadera estrategia de vacunación”, cuestionó Larrea.

“Necesitamos seguir con las medidas de bioseguridad, los casos han aumentado, con la vacuna no se acaba el virus. Después de la tercera y cuarta dosis, necesitamos iniciar un nuevo ciclo de vacunación”, remarcó.

No existe un dato oficial de cuántas dosis fueron desechadas en Bolivia por su vencimiento. En marzo de 2022, el director el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, informó que se desecharon aproximadamente de 800.000 a 1 millón de dosis de vacuna anticovid.

Las vacunas de la farmacéutica AstraZeneca vencieron el 31 de octubre de 2022. Según el ministro Auza estas dosis llegaron al país a través de la cooperación y aseguró que no fueron aplicadas por los riesgos que conllevan.

“Sobre todo se trata de las vacunas que hemos recibido de donación, no tienen una larga data como las que hemos adquirido, nosotros no vamos a administrar vacunas vencidas”, aseguró Auza.

“El factor pérdida no significa que no hubo gente para vacunarse. Por el contrario, significa que no hubo el total de la gente para vacunar”, dijo el director del Sedes La Paz, Mayber Aparicio.