El 53% no cree que Gobierno supere la crisis económica, según encuesta

El ciudadano boliviano tiene menos confianza en que el país podrá superar una situación económica adversa. Ese es uno de los puntos que planteó la 3ra Encuesta de Percepción Ciudadana de Institucionalidad Democrática realizada por la Fundación Jubileo y la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).

Según el estudio, realizado en las nueve ciudades capitales y El Alto, el 53% de la población boliviana no está de acuerdo en que el Gobierno nacional supere con éxito la inestabilidad económica, mientras que el 15% sí lo está. Por otro lado, el 28% no está de acuerdo ni en desacuerdo, en tanto que el 4% no sabe ni responde.

En lo que viene a ser el desglose por capitales, Cochabamba es la ciudad del eje central que tiene un mayor porcentaje de desacuerdo con el 55%, le siguen Santa Cruz de la Sierra y La Paz (ambos con 51%), y finalmente El Alto con el 45%.

En tanto, las ciudades que están de acuerdo son El Alto (22%), Santa Cruz (18%), La Paz (15%) y Cochabamba (13%).

En el resto de las ciudades capitales de Bolivia, el 60% no está de acuerdo en que el Gobierno nacional supere la inestabilidad económica, el 10% está de acuerdo, el 26% no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 4% no sabe ni responde.

En julio, el presidente Luis Arce manifestó a través de sus redes sociales que Bolivia mantiene la estabilidad económica y agregó registra una inflación acumulada del 0,8% al primer semestre del presente año.

“En medio de la crisis múltiple que golpea al mundo, Bolivia mantiene su estabilidad económica. Al primer semestre registró una tasa de inflación acumulada del 0,8%, una de las cuatro más bajas a nivel global y la menor de América del Sur. Protegemos la economía de nuestra población”, escribió el mandatario en su cuenta en Facebook.

Dentro de la misma línea, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, manifestó que con esa tasa acumulada a junio, Bolivia preserva su estabilidad de precios.

Según la autoridad, a causa del conflicto bélico en Europa y la pandemia del covid, las economías del mundo atraviesan un escenario de alta inflación y costes de vida muy altos, que ahora aumentan a menos ritmo, pero siguen subiendo.

“(Sin embargo), la economía boliviana está preservando un esquema de estabilidad de precios donde estos precios no aumentan de forma abrupta como lo han ido haciendo en otras economías”, resaltó Montenegro.

Hidrocarburos y litio

Otro punto que identifica la encuesta es que el 55% de la población no confía en que el Gobierno nacional resolverá con prontitud la caída de ingresos por el agotamiento de las reservas de gas natural. Mientras que, el 14% está de acuerdo, el 25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 6% no sabe ni responde.

Hace unos días, el experto en hidrocarburos y expresidente del Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Hugo del Granado, dijo que las reservas de gas que existen en el país continúan cayendo, sobre todo por falta de exploración y las condiciones adecuadas para que esta actividad sea realizada por empresas internacionales.

Para el experto, los anuncios del Gobierno siempre han sido “anuncios de éxito, pero los resultados recabados desmienten todo triunfalismo en el que han caído, porque no nos ha ido bien”, sostuvo en una entrevista con Dinero 360 en EL DEBER Radio.

La encuesta de percepción ciudadana también reveló que el 38% de los habitantes de las nueve capitales de Bolivia y El Alto se encuentran en desacuerdo que la industrialización del litio sustituirá rápidamente los ingresos que el país percibía por el gas.

A su vez, el 26% aprueba que la industrialización del litio reemplazará los ingresos económicos que Bolivia recibía por los hidrocarburos, en tanto que el 28% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 8% no sabe ni responde.

Hace unas semanas, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, anunció que la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) iniciará un proceso de cuantificación de salares pequeños y que lanzará una licitación internacional para la producción de litio en estas pequeñas lagunas saladas, que están ubicadas en el occidente del país. La autoridad también confirmó que la Planta Industrial de Carbonato de Litio, que terminó de construirse en el salar de Uyuni, iniciará a finales de octubre la producción de carbonato de litio.

Análisis

El economista, Mauricio Ríos García, dijo que le llama la atención que la cifra del 53% de personas que no están de acuerdo con que el Gobierno nacional superará la inestabilidad económica no sea mayor a la presentada en el estudio. “Probablemente los encuestados basan sus expectativas en función a la fuerte propaganda oficial, porque el gobierno de (Luis) Arce en realidad no tiene qué ofrecer. Peor aún, no han advertido que las causas de la crisis económica no están en ningún entorno internacional adverso, sino en la política económica de los gobiernos del MAS”, cuestionó el especialista.

Agregó que hasta la fecha el gobierno de Arce solamente ha realizado promesas a la espera de que la situación mejore por sí misma y concluyó que las encuestas ilustran el éxito de la propaganda del Gobierno nacional.

En tanto, el analista financiero Jaime Dunn manifestó que la mayoría de la población tiene la percepción de que el Gobierno no está solucionando los problemas económicos y añadió una serie de indicadores que aparecen cuando la economía se encuentra en dificultades. “Los indicadores que muestra el Gobierno son selectivos porque solamente muestra los que están bien. Además, estos indicadores no representan el sentir de la población porque los mismos son globales y no revelan la realidad de la economía”.

Por su parte, el economista Alejandro Banegas dijo que hay medidas económicas que ha realizado el Gobierno pero que hasta la fecha no han tenido efecto y esto genera duda en gran parte de la población.

“En la primera semana de mayo de este año, se aprobó la ley del oro en la cual se mencionaba que su propósito era comprar este metal para monetizarlo en reservas internacionales, esto ante la escasez de dólares. Pero cuando estamos a cinco meses esto no ha funcionado y seguimos sin dólares, algo que ha percibido la gente que considera que las políticas públicas están siendo poco efectivas”, complementó.

