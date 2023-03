El 63% de carga boliviana sale por puertos chilenos

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la pasada gestión Bolivia exportó productos por un valor de $us 233 millones , pero importó desde Chile $us 1.424 millones. Eso arroja una balanza comercial negativa de -1.191 millones de dólares.

Sin embargo, en 2022, según el IBCE, Bolivia alcanzó un récord histórico en importaciones provenientes de Chile, superando los $us 1.400 millones, con un crecimiento del 126% en relación al 2021, por lo que el déficit comercial con este país también registró su pico máximo de casi $us 1.200 millones. Por su parte las exportaciones hacia Chile en la pasada gestión incrementaron solo en un 25%.

Bolivia exporta torta de soya por un valor de $us 98,2 millones, aceite refinado de soya por $us 22,6 millones, torta de girasol por $us 12,1 millones, alcohol etílico por $us 10,4 millones, cajas de papel o cartón corrugado $us 9,7 millones y otros 271 productos por $us 22,9 millones.