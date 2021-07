El abogado que logró la cesación de cuatro vocales será candidato al Tribunal Electoral de Beni

Escucha esta nota aquí

Charles Mejía Cardozo es el abogado que provocó la cesación de cuatro vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni. El jurista presentó un amparo constitucional denunciando que en 2020 se desarrolló de manera irregular la designación de las autoridades electorales. Ahora, tras conocer la cesación a los exvocales, anunció que será candidato para llegar al TED beniano.

“A mí me inhabilitaron (en 2020) porque tenía una imputación hace cinco años de un proceso que estaba totalmente extinguido y la convocatoria decía no tener imputaciones formales, pero esa imputación formal que me habían efectuado por un juicio era por un proceso totalmente extinguido. Eso se manejó a raíz de la exfiscal departamental (Marthy Mejía), quien de manera maliciosa comunicó eso. Ahora, obviamente que me voy a postular y si cumplimos con requisitos y somos designados cumpliré con gusto las funciones”, afirmó Mejía.

El abogado fue denunciado también por aplaudir la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del año pasado y mantiene la teoría de que en Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019. “Ganó la democracia, la minoría debe respetar a la mayoría. La presidencia se gana en las urnas, no con militares. Estas elecciones nos enseñan que no se debe utilizar la Biblia para fines fútiles y bajos, nos enseñó que el pueblo es sabio y se dio cuenta de los abusos de los que con pititas quisieron engañar al pueblo. Como ciudadano en ejercicio de mis derechos pido juicio de responsabilidades para los que robaron en esta pandemia y los que dieron golpe de Estado”, afirmó en sus redes sociales un día después de que Arce ganó los comicios.

Mejía pidió la anulación del proceso de designación de vocales electorales del Beni debido a que él fue excluido por tener una imputación formal. La norma establece que los candidatos no deben tener imputaciones para ser parte de la carrera. El abogado dijo que esa imputación fue por un proceso que se extinguió y, por lo tanto, afirmó que no debería considerarse la figura legal.

Las críticas

Al respecto, el jefe de bancada de Creemos en Diputados, Erwin Bazán, lamentó la decisión de postular de Mejía y lo acusó de ser parte del MAS en Beni. El legislador afirmó que se debería impugnar su candidatura, en caso de que se oficialice su postulación.

“Este abogado dice que hubo un golpe de Estado y niega el monumental fraude que realizó Evo Morales. Se desenmascaró al apoyar al MAS y ahora dice que será candidato para llegar al tribunal (electoral) del Beni. Yo creo que se debería impugnar en caso de que se oficialice (su postulación)”, recalcó Bazán.

El MAS tiene mayoría en la Asamblea Legislativa Departamental del Beni y esta instancia es la que tendrá la misión de elegir una terna de vocales para que la Cámara de Diputados elija a las nuevas autoridades. El oficialismo también tiene mayoría en el Legislativo nacional. Mientras, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) administrará el ente beniano.

