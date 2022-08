El acoso a Los Tiempos

“Cuando veas pelar las barbas de tu vecino, pon las tuyas en remojo”, dice la sabiduría popular y por algo será. El acoso desvergonzado que hoy está sufriendo el diario Los Tiempos de Cochabamba, lo están padeciendo otros medios nacionales en menor medida todavía. Y, en épocas pasadas, Los Tiempos tiene el triste recuerdo de cuando fue asaltado por las milicias movimientistas y clausurado en 1953, como había sido confiscada La Razón, también por el MNR, un año antes; como fue La Patria de Oruro; o El Diario, decano de la prensa nacional, en tiempos de Torres. Y como han sido agredidos otros periódicos nacionales que cayeron en desgracia ante los coletazos indignados del poder central. Es parte de nuestra Historia, que en democracia no se puede admitir.

Hoy son sus descendientes de tres o cuatro generaciones, todos fieles al periodismo, son los que luchan a brazo partido para mantener vivo el periódico, que atraviesa por momentos graves, como graves situaciones tiene la prensa independiente en general, que, al no aceptar los mandatos de un gobierno inepto y abusivo, es acusada, simplemente, como opositora. Eso es mortal.

Los Tiempos no podía estar fuera de la mira telescópica del MAS, por la enorme influencia que tiene en Cochabamba y en el resto del país. Su voz resuena por todas partes. Eso resulta intolerable y ofensivo para los mandones de turno. Tampoco podía estar fuera de la mira del MAS, La Razón de La Paz, ese gran periódico de antaño, hoy convertido en sumiso informador de los “éxitos” del Estado Plurinacional. Y obviamente que el MAS se ha preocupado por llevar a su molino periódicos, radios y canales de televisión, que le cuestan mucho dinero, porque, además, hay que comprar colaboradores que no censuren su camino culebrero que tiene en vilo a la nación entera.

Pues bien, siempre recurriendo a las malas artes, a la extorsión, buscando personajes ambiciosos, sedientos de poder, ahora que Los Tiempos está atravesando por una complicada crisis, no solo por el absoluto encono del Gobierno, sino que por el terrible trance que significó la peste china que agobió al mundo y que sigue cebándose en los incautos, se le quiere dar un golpe de muerte. No precisamente matarlo porque eso no les serviría, sino algo peor, degradarlo, humillarlo, haciéndolo pasar a sus filas.