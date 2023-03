El afán de perpetuar el odio

La descalificación y el insulto se han convertido en moneda de uso corriente en Bolivia. Se lo ve especialmente en el ámbito de la política y, particularmente, en las filas del Movimiento Al Socialismo, aunque ya dejó de tener la exclusividad. El que piensa diferente no solo se arriesga a ser agredido por las redes sociales o los medios de comunicación, sino también a que se le abra un proceso judicial para sacarlo rápidamente del ruedo. Esa situación se ha hecho habitual entre adultos. Sin embargo, cuando vemos que el rencor está instalado en el discurso de una niña en el acto de aniversario del MAS, uno no puede hacer otra cosa que espantarse, no solo porque una menor de no más de 12 años interiorice mensajes tan duros, sino porque los principales mandatarios del país lo celebran y aplauden.