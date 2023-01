El agravio sostenido y multiplicado

¿Hay algo peor que un agravio? Sí, el agravio sostenido… El agravio que, lejos de rectificarse, se mantiene y, llegando al colmo de la temeridad, se multiplica…



¿De qué forma se multiplica? Con invocaciones duales a la tranquilidad social, como si no fuera inmoral pedirle a un pueblo que acepte sin fractura la detención de su primera autoridad… Como si la indignación general no fuera la respuesta legítima a un acto violento que, en vez de corregirse, se prolonga en el tiempo…



¿De qué forma se multiplica aún más? Planteando con cara de imbécil en algún programa de televisión estatal que están a disposición los recursos de “La Justicia” para que prevalezcan los derechos y garantías constitucionales…



¿Y por qué no alcanza con poner cara de imbécil en el canal de televisión estatal para confiar en “La Justicia”? 1) Porque la causa desde su inicio es invencible cuando se propone ignorar que millares de personas en todo el país, durante 21 días, se movilizaron en defensa de su voto, exigiendo la renuncia del Presidente (¿qué valor le darán a este indicio monumental?) 2) Porque con la lógica peculiar que otorga el odio, se acusa que el delito imaginario fue cometido en Santa Cruz, pero se llevan al encausado a La Paz…, vulnerando, además, una garantía universal que está reconocida en todas las legislaciones del mundo, y que tendría que estar más vigente que nunca en el caso de una autoridad en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales: el domicilio natural. 3) Porque las víctimas de los hechos violentos del año 2019 son importantes para “La Justicia” en Senkata pero no en Montero (las muertes de cambas no se registran en el Estado Plurinacional). 4) Porque a “La Justicia” no le interesa que los sucesos del año 2019 hayan sido originados por irregularidades en el proceso electoral, como lo avalan informes nacionales e internacionales, INCLUYENDO AQUEL QUE FUE SOLICITADO POR el mismísimo Presidente Evo Morales a la Organización de Estados Americanos (OEA). 5) Porque la Policía encapuchada que “por órdenes de La Justicia” se llevó al gobernador a La Paz, viene agrediendo en forma desproporcionada a ciudadanos y a periodistas desde hace casi una semana en Santa Cruz (incluyendo episodios insólitos que rayan en el odio patológico y que son de conocimiento general) 6) Porque el desempeño leonino de la Administración de Justicia ha sido reconocido por el propio Presidente Luis Arce Catacora y por el mismísimo ex Presidente Evo Morales, confirmando la incertidumbre general, que hoy se ve galvanizada por una situación que criminaliza a todo un departamento…



No se puede pretender que el mundo comulgue con una rueda de molino. El relato del “golpe de Estado” no debió pasar de una licencia de combate en las trincheras políticas. Insistir en darle carácter institucional a la viveza criolla ha sido una irresponsabilidad. Cada segundo que pasa, la herida en el imaginario nacional de Santa Cruz es más profunda.