El alto costo del avance de la mujer

Es dramático constatar que muchas de las víctimas de feminicidio habían denunciado a sus agresores; es decir que tomaron valor y acudieron en busca de protección, pero no la hallaron; al contrario, los agresores se ensañaron aún más contra ellas y las atacaron con una crueldad increíble. Una joven trepó y se refugió sobre un aire acondicionado en un edificio para evitar que su ex pareja la siga apuñalando. En otro caso, una mujer de 38 años logró escapar de los primeros cortes de su pareja, pero él la persiguió y no descansó hasta quitarle la vida. Son solo un par de situaciones dramáticas que nadie logra detener en Bolivia.