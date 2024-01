El año inicia con $us 166 MM de divisas en reservas internacionales y el Gobierno recurre a créditos externos

El efectivo con que cuenta el país para emergencias y compras se resume en $us 166 millones. Estas divisas forman parte de los $us 1.709 millones de la Reservas Netas Internacionales ( RIN ) que hasta el 31 de diciembre quedaron registradas en el Banco Central de Bolivia (BCB).

Edwin Rojas, presidente del BCB, informó que el saldo de las RIN al 31 de diciembre de 2023 alcanzó a $us 1.709 millones, cuando en agosto sumaban $us 2.147 millones.

“Eso permitió que el país mantenga su calidad de sujeto de crédito ante organismos internacionales que se desembolsaron divisas a la economía para enfrentar el período especulativo del primer trimestre de 2023, dotando de divisas a la economía nacional por $us 1.540 millones y al público en general por medio de la venta directa a través del Banco Unión, por $us 199 millones.”, sostuvo Rojas.

Sobre los $us 166 millones de divisas que hay en las bóvedas del BCB, Luis Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, indicó que el país necesita $us 8 millones por día para la importación de combustible, por lo que el monto actual de las divisas es preocupante.

Romero sostuvo que de los $us 1.709 millones el 92% es oro y apenas un 10% son divisas y que respecto al 2014, hubo un cambio drástico, pues se tenía una RIN por un monto de $us 15.123 millones, de los cuales un 87% eran divisas y solo un 11% oro.

Además, “para este año estamos proyectando comprar al menos diez toneladas de oro fino, lo que representará más de $us 600 millones”, indicó Rojas a tiempo de puntualizar que, si se consideran los recursos adeudados por Argentina por la exportación de gas, que al final de la gestión 2023 sumaron $us 212 millones; las RIN habrían alcanzado $us 1.921 millones.

El Gobierno indicó que el año pasado se gastó $us 2.682 millones para importar carburantes, unos $us 7,45 millones al día; con el actual saldo de divisas, no nos alcanzaría ni para un mes de importación de estos bienes. Se espera por parte del BCB mayores ingresos por deuda externa ($us 3.732 millones), el pago de venta de gas natural a la Argentina ($us 212 millones) y la compra de oro por unos $us 600 millones para fortalecer nuestras RIN.