El asesinato de librecambista genera temor por inseguridad en la ciudad

Reconocido

Compra de dólares

“Estoy muy triste, cuando me cambiaba el dinero, le dije que se cuidara mucho y por la tarde regresé por el mercado a verlo otra vez. Vi una motocicleta, cuando yo llegaba a donde mi tío, casi me atropella, pero no le dí importancia. De pronto, escuché disparos y era mi tío ya caído. El dinero que le cambié lo tengo y siento tristeza, no lo puedo olvidar. Ese dinero lo tengo guardado, lo recibí de sus manos”, dijo la sobrina entre sollozos.