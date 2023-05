“El autoritarismo de Arce vive sus últimos momentos ahogado en corrupción”

¿Cómo evalúa este tiempo encerrado en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro?

Esto no es contra (Luis Fernando) Camacho. Esto es contra la democracia. Mi detención representa un golpe al voto popular en Santa Cruz y a la convivencia democrática en Bolivia. Por eso entiendo mi encarcelamiento como parte de un plan del MAS, para instalar la dictadura en el país. Frente a esa realidad, también entiendo mi deber de resistir con firmeza, como un aporte a la lucha del pueblo boliviano por la democracia.

Soy parte de un grupo de más de 200 ciudadanos bolivianos perseguidos, procesados y muchos encarcelados por defender la permanencia de la democracia en el país. Y todos los presos somos parte de los millones de ciudadanos que queremos una Bolivia con democracia y no una con dictadura. La mirada que tengo es de mucho optimismo. Vivo y siento la resistencia democrática ciudadana.

El Gobierno de (Luis) Arce cada día se muestra más autoritario y dictatorial. La semana que pasó apresaron a Oswaldo Sánchez, dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista del Plan 3000, y también al Concejal Federico Morón, todo es parte de lo mismo: un plan para instalar una dictadura como las de Venezuela y Nicaragua. Un plan que utiliza de modo abusivo el sistema judicial para acallar a la oposición y a los que piensan distinto al régimen.

Considero que esta situación no puede continuar así indefinidamente, Luis Arce es hoy un presidente impopular, rechazado por la mayoría de bolivianos, envuelto en una brutal corrupción y sin capacidad para sacarnos de la crisis. Podrá apresar a unos cuantos bolivianos, pero su plan dictatorial es definitivamente inviable. Por eso hoy toca no solamente resistir la dictadura, también corresponde que entre todos los bolivianos, de todos los orígenes culturales y sin importar los colores políticos, trabajar por el futuro democrático del país.

El miércoles pasado la justicia determinó prisión preventiva por 60 días en su contra por el denominado caso “decretazo”. ¿Qué opina de esa decisión?

Es parte de las arbitrariedades que se están cometiendo con los presos políticos. Es un manejo de manual que tienen los regímenes dictatoriales. Como no pueden probar con hechos las acusaciones en nuestra contra y para justificar las detenciones arbitrarias y mantenernos en las cárceles, inventan varios procesos a la vez.

En el caso conocido como “el decretazo” que usted menciona, nunca hubo delito porque esa norma nunca se promulgó, es absurdo que ordenen una detención preventiva por eso, ni siquiera tipifica como delito penal.

Pero así es el Gobierno de Luis Arce y del MAS, absuelven de culpa a los miembros del Gobierno de Arce que cobraron millones de bolivianos en coimas en la ABC, no investigan la corrupción de miles de millones de corrupción en YPFB (por la compra de combustible con presunto sobreprecios), pero siguen apresando a los opositores, sin pruebas ni nada.

¿Cuál ha sido su mayor preocupación en estos cinco meses de reclusión?

Tengo responsabilidades como gobernador de Santa Cruz, como presidente de Creemos y como ciudadano boliviano, respecto al momento que vive nuestro país. Desde (la cárcel de) Chonchocoro cada día trato de seguir con mis actividades y con las obligaciones que tengo. Ya lo he dicho y lo repito, he decidido poner todo mi empeño y mi esfuerzo en defender a mi departamento y a nuestra patria para evitar que Luis Arce y el MAS consoliden una dictadura como la cubana, la venezolana o la nicaragüense. Y creo que en ese empeño estamos la mayoría de bolivianos, por eso hay que encontrar los canales adecuados para lograr la unidad de todos los ciudadanos que queremos democracia y no dictadura y lograr un triunfo en las elecciones generales de 2025.

Estoy seguro de que llegaremos al Bicentenario con democracia y libertad. El autoritarismo de Arce vive sus últimos momentos ahogado en hechos de corrupción, en una crisis económica que insisten en desconocer y en los abusos que incurren policías y operadores de justicia.

¿De qué se arrepiente Luis Fernando Camacho?

Cuando uno siente que está en medio de una lucha no hace evaluaciones finales todavía. Todo lo que me está pasando, en lo personal, es algo que siempre tuve en cuenta que podía suceder. El día que decidimos decirle No al fraude (electoral en octubre de 2019) con todo nuestro pueblo acompañando, ese día asumimos todos los riesgos que pueden darse cuando uno se enfrenta a un poder como el del MAS que, desde 2006 para sostenerse, ha matado y encarcelado a decenas de bolivianos. La situación de un preso político es complicada, la cárcel siempre es dura, pero cuando la causa es muy grande, eso lo compensa todo.

Estoy preso por haberme levantado con mi pueblo para decirle No al fraude del MAS, estoy preso por haber ganado una elección (para gobernador de Santa Cruz) con más del 55% de los votos, estoy preso por acompañar a mi departamento en los 36 días de paro exigiendo Censo de Población y Vivienda; estoy preso por luchar por la democracia para Bolivia. Son luchas que me gratifican, que me honran, ¿cómo me voy a arrepentir?

¿Qué haría de nuevo y qué no volvería a hacer?

Estamos en medio de un proceso judicial y cualquier cosa que uno diga, de hecho, será tomada como un agravante por los operadores de justicia serviles al Gobierno del MAS. Ya habrá la ocasión para entrar en detalles.

En la última audiencia usted mencionó que se está jugando con su salud. ¿Cómo se siente?

Un preso político y cualquier preso nunca pierde sus derechos fundamentales, como es el derecho a la salud. Y desde el principio (de la reclusión en Chonchocoro) hemos solicitado una atención médica adecuada porque tengo algunas afecciones crónicas. Hasta hoy no permiten que me someta a análisis clínicos en un centro hospitalario que permita mejorar el tratamiento médico que debo cumplir de manera permanente. Creo que ha sido público que, incluso, me obligaron a suspender una sesión de tratamiento (el 18 de abril) para llevarme a una audiencia, a eso y otros hechos parecidos me refería cuando dije que están jugando con mi salud.

En todo caso, cualquier sacrificio vale la pena por la causa de la democracia que la causa del pueblo boliviano.

