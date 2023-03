El BCB vende de forma directa hasta un máximo de 20.000 dólares

Con el objetivo de hacer frente a la demanda inusual de dólares , desde el lunes 6 de marzo, el Banco Central de Bolivia (BCB) salió a vender de forma directa la divisa estadounidense que está dirigida a personas naturales que podrán adquirir dólares hasta un máximo de $us 20.000.

Así lo indicó Edwin Rojas, presidente del BCB, que precisó en lo que va la venta directa de dólares el promedio de compra es de $us 10.000, un monto que a su criterio responde a las necesidades de las personas que deben devolver algún anticrético, comprar un lote o un vehículo.

En cuanto a la venta de dólares realizada hasta el sábado, Rojas informó que durante los primeros seis días, el monto global, entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz , fue de $us 24,1 millones producto de la atención a 2.087 personas .

En el desglose, La Paz, donde se vendó desde el primer día, registró la comercialización de $us 17,2 millones, a 1.348 personas, en Cochabamba se atendieron (viernes y sábado) a 400 personas que compraron $us 3,9 millones y finalmente en Santa Cruz, en el mismo periodo, 350 personas adquirieron $us 2,9 millones.