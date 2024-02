El BCB vende en dos días bonos por un valor de $us 428.000

El Banco Central de Bolivia ( BCB ) logró vender en dos días bonos en dólares por $us 428.000 en 54 operaciones en diferentes regiones de Bolivia , aunque la mayoría, 68%, estuvo centrada en La Paz.

La venta del bono inició el martes con 17 operaciones que llegaron a $us 68.000. El segundo día, este miércoles, las operaciones subieron a 37 y lograron $us 360.000.

“Desde el martes hemos ofertado a la población una alternativa segura de inversión. El primer día se logró $us 68.000 y el segundo día $us 360.000, haciendo un total de $us 428.000 vendidos en 54 operaciones”, informó en Bolivia Tv.