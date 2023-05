El Bicentenario, barroco, mestizo y criollo

Alejo Carpentier se dio cuenta que los europeos no podían describir América Latina porque no la conocían y tampoco les era factible explicar el barroco americano sin estar en contacto con la vida que había en el interior de las misiones. Los animales, la flora y la fauna eran diferentes y por ello necesitaron relacionarse con el habitante del nuevo mundo pues sus necesidades no estaban preparadas para sobrevivir en una naturaleza que cambiaba todos los días. Una hormiga no solo le picaba, podía alimentarlo también y eso los llevó a conocer plantas, hierbas, animales…Fue toda una revolución científica que debieron enfrentar los jesuitas que les cambió sus manifestaciones de fe y tuvieron que bajar la cabeza admirados, a la jungla, al calor, a las distancias.