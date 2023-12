El Bicentenario y el turismo abren la posibilidad de reconciliarnos

Lo auténtico y lo maravilloso se han convertido en unos sujetos más que no dejan de sorprendernos cuando nuestro territorio se explaya desde una altitud máxima de 6.542 msnm en el Nevado Sajama y una altitud mínima de 90 msnm cerca del río Paraguay. Si a ello le sumamos nuestra extensión territorial y la bajísima densidad que tenemos, aparece un bono territorial que no estamos sabiendo aprovechar y por los titulares, lo estamos convirtiendo en conflicto. Si toda la población boliviana se trasladase a vivir al departamento de Santa Cruz, y quedaran los otros 8 departamentos sin población alguna, seríamos solamente 33 habitantes por km2. El Salvador tiene 300. Y Alemania, uno de los países con mejores índices de desarrollo sostenible, tiene 233 habitantes por km2. En Bolivia cabrían 52 veces El Salvador, y 3 Alemanias. Queda claro que el problema no puede ser la tierra sino la forma estúpida como nos estamos relacionando con ella.