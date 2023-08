El Bicentenario y los desafíos del Siglo XXI

Hemos celebrado los 198 años de fundación de la República de Bolivia y nos encaminamos hacía la conmemoración de nuestro Bicentenario de vida independiente. Sin embargo, no lo parece, con excepción de alguna mención retórica en algunos discursos, no existe un proyecto para esperar la celebración de los 200 años de Bolivia con una visión clara sobre al país que anhelamos, la integración de la nación boliviana o el progreso que necesitamos. Peor aún. No tenemos un proyecto compartido de país para el siglo XXI y corremos el riesgo de perder también este siglo.