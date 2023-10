El bloqueo de carreteras afecta al comercio exterior

Lo dije antes y es lamentable tener que repetirlo, pero la manía de bloquear en el país no se detiene -es triste decirlo, pero se bloquea por todo y por nada- el derecho a la protesta, en la práctica, se ha desnaturalizado, se ha prostituido el concepto, porque ahora se habla del “derecho a bloquear” en abierta afrenta a la Ley, gracias a la permisividad que prohíja el avance de la cultura del bloqueo.

Todo bloqueo conlleva impactos de diferente índole, entre ellos, la pérdida de imagen y credibilidad del país en el exterior, de ahí que se pueda explicar por qué no ejercemos el rol histórico para la integración física, al estar ubicados en el centro de Sudamérica, cuando debimos ser paso obligado para el comercio entre el Pacífico y el Atlántico. La respuesta es que, en lugar de convertirnos en un país de integración, el no poner coto a los bloqueos nos convierte en un “país tapón”, de ahí que no debería extrañar que ahora mismo se esté construyendo un corredor interoceánico -al Sur del país- sin considerar al nuestro.